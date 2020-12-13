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Российские шпионы пытались повторно отравить оппозиционного политика Алексея Навального ядом из группы Новичок перед его вылетом в Берлин.
Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник в западных спецслужбах.
«После неудачной попытки убить его с первого раза, подозреваемые агенты госбезопасности попытались прикончить самого жесткого критика президента Владимира Путина второй дозой яда», – говорится в сообщении.
По данным издания, повторную попытку предприняли прежде чем Навального доставили в «безопасное место в Берлине».
Напомним, отравление Навального «Новичком» признали 56 стран мира.
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Российские шпионы пытались повторно отравить оппозиционного политика Алексея Навального ядом из группы Новичок перед его вылетом в Берлин.
Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник в западных спецслужбах.
«После неудачной попытки убить его с первого раза, подозреваемые агенты госбезопасности попытались прикончить самого жесткого критика президента Владимира Путина второй дозой яда», – говорится в сообщении.
По данным издания, повторную попытку предприняли прежде чем Навального доставили в «безопасное место в Берлине».
Напомним, отравление Навального «Новичком» признали 56 стран мира.