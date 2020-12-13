Российские шпионы пытались повторно отравить оппозиционного политика Алексея Навального ядом из группы Новичок перед его вылетом в Берлин.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник в западных спецслужбах.

«После неудачной попытки убить его с первого раза, подозреваемые агенты госбезопасности попытались прикончить самого жесткого критика президента Владимира Путина второй дозой яда», – говорится в сообщении.

По данным издания, повторную попытку предприняли прежде чем Навального доставили в «безопасное место в Берлине».

Напомним, отравление Навального «Новичком» признали 56 стран мира.