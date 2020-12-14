Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «чушью собачьей» сообщения СМИ о том, что российского оппозиционера Алексея Навального пытались повторно отравить, когда он находился в токсикологическом отделении омской больницы.

Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщает Интерфакс.

Об этом он сказал в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в британской газете The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники о том, что Навального пытались отравить в России во второй раз. Песков также назвал The Sunday Times –«воскресным чтивом в халате».

— Как бы вам сказать? Есть информационные фейки, а есть сообщения, которые можно охарактеризовать емким английским словом bullshit (можно перевести как «чушь собачья»). Большего не буду говорить, - отметил Дмитрий Песков.

Информацию о повторной попытке отравления Навального The Times обнародовала 12 декабря. Отмечалось, что соответствующими данными поделились представители немецких спецслужб со своими британскими коллегами. Как указано в статье, вторая доза нервно-паралитического вещества Новичок увеличила бы вероятность смерти политика, если бы после первой попытки отравления бригада скорой помощи после приземления самолета в Омске не ввела ему атропин.