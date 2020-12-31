Журналист проекта Bellingcat Христо Грозев обнародовал данные о поездках десяти сотрудников ФСБ, которые могут быть причастны к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Сведения изложены в таблице в Google Docs, пишет Бабель.

База данных содержит информацию о датах поездок, пункты отбытия и назначения, а также виды транспорта, на которых перемещались работники ФСБ. Документ разделен на списки пофамильно.

В базе говорится о перемещении десяти человек — восемь из них ранее фигурировали в расследовании Bellingcat и The Insider об отравлении Навального. Еще две фамилии в списке новые — это Василий Калашников и Дмитрий Лазаревич, оба с Института криминалистики ФСБ.

Некоторые из фигурантов списка появляются в документе дважды: первый раз, вероятно, под реальными именами (Алексей Александров, Иван Осипов), второй — под «именами прикрытия» (Фролов, Спиридонов).

В целом в базе содержится информация о более 500 поездках. В то же время журналист сообщил, что из документа перед этим удалили две поездки, по которым Bellingcat сейчас проводит расследование. А публикация этих данных может поставить расследование под угрозу.

После публикации документа российский журналист Евгений Фельдман написал, что нашел как минимум 10 поездок сотрудников ФСБ в города, куда Навальный ездил во время предвыборной кампании — в период с января по декабрь 2017 года.

Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила обратиться в суд для замены российскому оппозиционеру Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Служба требует его визита в филиал в Москве.