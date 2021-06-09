СБУ при поддержке полиции и спецназа «Дозор» вышла на след и задержала членов группировки, которые действовали в центре и западе Украины. За сумму от 3 до 6 тысяч долларов они переправляли через Украины мигрантов из Азии в Европейский союз.

Об этом успешной операции сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Оперативники Госпогранслужбы установили, что ноябрь 2020 этим каналом организаторы пытались нелегально переправить в Венгрию и Румынию более двух десятков незаконных мигрантов, прибывающих в Украину, как студенты.

Во время следствия удалось установить адреса пребывания и проживания участников преступной группировки. Санкционированные обыски прошли сегодня утром, 9 июня.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты доказательства противоправной деятельности фигурантов: электронные носители информации, радиостанции, блокнот с черновыми записями подозреваемых, мобильные телефоны и значительные суммы денежных средств в разной валюте. Также обнаружено документы и приглашение на обучение граждан Афганистана, пакеты с неизвестным веществом темного цвета.

Сейчас двум фигурантам уголовного дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 332 Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины подозреваемых, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, власти Российской Федерации потребовали от соседних стран до 15 июня вернуть своих граждан, которые незаконно находятся в России, пригрозив закрытием границ.