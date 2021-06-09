Рассмотрение апелляции относительно меры пресечения Семену Семенченко, которое должно было состояться в среду, перенесли из-за самоотвода судей.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на слова его адвоката Влада Добош.

— Судьи взяли самоотвод, дело передали на перераспределение для формирования новой коллегии. Новая коллегия уже назначит дело к рассмотрению, пока даты нет, - сказал Влад Добош.

По словам адвоката стало известно, что он уже заявлял отвод судей на предыдущем заседании по этому делу, однако они отказали.

Он пояснил, что имеет с ними конфликт интересов из-за другого дела - об убийстве Павла Шеремета.

— Сегодня та же ситуация - я даже им не заявлял, но они сами заявили самоотвод... Это хорошо, потому что это судьи, которые подвергаются воздействию и имеют предвзятое отношение к любому представителя добровольческого движения и защитника страны, - отметил Влад Добош.

Напомним, что бывшему народному депутату Семену Семенченко вручили уведомление о подозрении. В СБУ сообщали, что Семенченко инкриминируют создание на территории Украины незаконное вооруженное формирование.