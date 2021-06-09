На данный момент известно о 10 погибших и 14 раненных сотрудников американо-британской некоммерческой организации HALO Trust, которая на волонтерских началах занимается разминированием труднодоступных участков, в результате вооруженного нападения в Афганистане.

Об этом пишет NYT, ссылаясь на локальную прессу.

Атака на работников НКО произошла в афганской провинции Баглан. Афганские власти обвинили в произошедшем движение Талибан, все убитые имели гражданство Афганистане.

HALO Trust была основана 33 года назад, в ней работают 8 тысяч сотрудников, которые занимаются обезвреживанием взрывных устройств.

Ранее НикВести сообщали, что известный афганский журналист был убит в четверг, 6 мая, в городе на юге Кандагара, на следующий день после того, как талибы выступили с угрозами СМИ, которые «предвзято освещали» события.