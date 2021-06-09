В Черновцах от удара молнии поврежден шпиль башни исторического здания городской детской клинической больницы. Это произошло сегодня, 9 июня, около 12:00.

Об этом сообщает пресс-служба больницы Facebook.

— Сегодня, около 12 часов дня, во время мощного грозового ливня, разряд молнии попал в шпиль башни исторического здания городской детской клинической больницы и повредил ее черепичное покрытие, - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря своевременной обработке деревянных конструкций чердака раствором противопожарной защиты, возгорания конструкций и пожара удалось избежать, пострадавших нет.

Администрацией больницы был создан оперативный штаб ликвидации последствий стихийного бедствия, проводится обследование здания, электрических сетей.

Ожидается приезд специалистов технической службы ГСЧС.

Больница работает в обычном режиме, принимаются неотложные меры по восстановлению нормальной деятельности педиатрического корпуса.

Ранее в селе Николаевское Витовского района во время выпаса скота от удара молнии погиб 18-летний парень.