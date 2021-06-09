Итальянская полиция вышла на след группы наркоторговцев, предлагавших кокаин у основного кладбища в Риме, их покрывали трое продажных полицейских.

Об этом передает Le Figaro.

В рамках этой операции, известной как «Клеопатра», 22 человека фигурируют в расследовании, 11 из них были помещены под стражу до суда, а еще шесть — под домашним арестом. Полиция не сообщила, были ли коррумпированные полицейские среди арестованных во время рейда во вторник. Подозреваемым были предъявлены обвинения в различных преступлениях, в том числе в преступном сговоре с целью незаконного оборота наркотиков, незаконном хранении огнестрельного оружия и кражах при отягчающих обстоятельствах.

— Покупатели, чаще всего на машине и даже не выходя из машины, подходили к людям, выдавая себя за продавцов цветов, платили и получали запрошенное количество наркотиков, — сообщили в среду итальянские СМИ со ссылкой на пресс-релиз полиции.

Согласно тому же источнику, трое полицейских передали наркодиллерам «секретную внутреннюю информацию», позволяющую группе продолжать свою деятельность и избегать «расследований и вмешательства полиции». Торговцы наркотиками, в основном египтяне, которые встречались в кафе под названием «Клеопатра», прятали наркотики в цветочных горшках, на клумбе или в кустах рядом рядом с кладбищем Фламинио. Ночью они переносили свою деятельность на ближайшую железнодорожную станцию, а также продавали наркотики в мясной лавке.

По версии следствия, на этом трафике группа зарабатывала до 20 тысяч евро в день. Кладбище Фламинио, раскинувшееся на 140 гектарах к северу от Рима, является крупнейшим в Италии.

Ранее сообщалось, два человека стали заложниками в следственном изоляторе французского города Ле-Ман.