Военнослужащая 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады погибла 9 июня при исполнении служебных обязанностей.

Об этом накануне вечером сообщила пресс-служба 128 ОГШБр.

— 9 июня в районе ответственности наших подразделений, при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащая нашей бригады. Командование части выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшей защитницы, – говорится в коротком сообщении.

При этом пока нет информации об обстоятельствах трагедии.

За прошедшие сутки, 9 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.