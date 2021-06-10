За минувшие сутки в Индии 6 148 человек скончались от коронавируса COVID-19.

Это новый антирекорд, сообщил минздрав страны в четверг, 11 июня.

С начала пандемии инфекцию выявили у 29,1 миллионов человек, выздоровели более 27,6 миллионов, умерли более 359 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 1,1 миллиона человек.

В то же время, прирост заболевших коронавирусом в Индии третий день подряд составляет менее 100 тысяч человек – за минувшие сутки выявлено чуть более 94 тысяч случаев заболевания. Также две недели число новых инфицированных в стране не превышает 200 тысяч в сутки, что свидетельствует о спаде второй волны коронавируса.

В Индии также растет число вакцинированных от коронавируса – препараты от COVID-19 получили более 242 миллиона человек, или чуть более 17,4% населения страны, при этом обе дозы вакцины получили более 46,5 миллионов человек.

Напомним, в Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 9 июня получили 2355 человек. Первую дозу прививки ввели 1552 людям, вторую — 803.