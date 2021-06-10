В Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 9 июня получили 2355 человек. Первую дозу прививки ввели 1552 людям, вторую — 803.

Об этом свидетельствует статистика МОЗ.

Всего с начала кампании по вакцинации в регионе прививки сделали 55 491 человеку.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 55 573 человека.

Наибольшее количество прививок сделали в Киеве — 8854, наименее в Закарпатской области — 547.

Последние сутки вакцинацию проводили 516 мобильных бригад по иммунизации и 616 пунктов прививок.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1 545 019 прививок. Из них получили первую дозу — 1 364 566 человек и завершили вакцинацию — 180 453.

Напомним, в среду, 9 июня, в Украину доставили еще 66 690 доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech.