Прокуратура сообщила о подозрении директору предприятия, который завладел бюджетными деньгами при ремонте дома культуры в Николаевской области.

Об этом сообщила Первомайская окружная прокуратура.

В ходе досудебного расследования установлено, что в 2019 году между Степковским сельским советом и частным предприятием был заключен договор подряда по капитальному ремонту помещений сельского дома культуры.

Представитель подрядчика — директор частного предприятия, имея умысел на завладение бюджетными средствами, внес в акт выполненных строительных работ заведомо ложные сведения, завысив их стоимость и объемы.

На основании указанного документа на счет предприятия безосновательно перечислены средства в сумме более 90 тысяч гривен.

Напомним, в Николаеве директора местного предприятия обвиняют в завладении более 119 тысячами гривен бюджетных средств, выделенных на ремонт общежития.