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Прокуратура сообщила о подозрении директору предприятия, который завладел бюджетными деньгами при ремонте дома культуры в Николаевской области.
Об этом сообщила Первомайская окружная прокуратура.
В ходе досудебного расследования установлено, что в 2019 году между Степковским сельским советом и частным предприятием был заключен договор подряда по капитальному ремонту помещений сельского дома культуры.
Представитель подрядчика — директор частного предприятия, имея умысел на завладение бюджетными средствами, внес в акт выполненных строительных работ заведомо ложные сведения, завысив их стоимость и объемы.
На основании указанного документа на счет предприятия безосновательно перечислены средства в сумме более 90 тысяч гривен.
Напомним, в Николаеве директора местного предприятия обвиняют в завладении более 119 тысячами гривен бюджетных средств, выделенных на ремонт общежития.
Прокуратура сообщила о подозрении директору предприятия, который завладел бюджетными деньгами при ремонте дома культуры в Николаевской области.
Об этом сообщила Первомайская окружная прокуратура.
В ходе досудебного расследования установлено, что в 2019 году между Степковским сельским советом и частным предприятием был заключен договор подряда по капитальному ремонту помещений сельского дома культуры.
Представитель подрядчика — директор частного предприятия, имея умысел на завладение бюджетными средствами, внес в акт выполненных строительных работ заведомо ложные сведения, завысив их стоимость и объемы.
На основании указанного документа на счет предприятия безосновательно перечислены средства в сумме более 90 тысяч гривен.
Напомним, в Николаеве директора местного предприятия обвиняют в завладении более 119 тысячами гривен бюджетных средств, выделенных на ремонт общежития.