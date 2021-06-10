Во Львовской области пограничники задержали иностранца, который пересек украинскую границу со стороны Польши, при себе у него был сверток с марихуаной, а также сигареты, заполненные каннабисом.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

По факту находки полицию проинформировали про признаки уголовного преступления, предусмотренного стастьей 305 Уголовного кодекса Украины «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов или прекурсоров».

В результате, за незаконное пересечение государственной границы Украины решением суда «путешественника» привлечено к административной ответственности с уплатой штрафа в размере 3,4 тысячи гривен.

По факту перемещения через государственную границу наркотического вещества зарегистрировано уголовное производство по статьям 305, 309 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю объявлено о подозрении в совершении указанных преступлений.

Напомним, во время проведения погранично-таможенного контроля в пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области служебная собака, обученная находить наркотики, среагировала на автомобиль Volkswagen под управлением 37-летнего гражданина Украины, направлявшегося в РФ.