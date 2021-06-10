В селе Прогрессовка Березанской территориальной общины Николаевского района Николаевской области оравились грибами дети в возрасте 9 и 7 лет.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
Их госпитализации в состоянии средней тяжести в Николаевскую областную больницу.
Дети сообщили, что грибы сами собрали.
Спасатели напоминают, что до 14-16 лет грибы противопоказаны вообще, поскольку система пищеварения ребенка «перестраивается» только после 18 лет. Отравление малышей грибами проходит очень тяжело, и легких случаев не бывает.
Ранее в Николаеве семья из пяти человек отравилась грибами.
В селе Прогрессовка Березанской территориальной общины Николаевского района Николаевской области оравились грибами дети в возрасте 9 и 7 лет.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
Их госпитализации в состоянии средней тяжести в Николаевскую областную больницу.
Дети сообщили, что грибы сами собрали.
Спасатели напоминают, что до 14-16 лет грибы противопоказаны вообще, поскольку система пищеварения ребенка «перестраивается» только после 18 лет. Отравление малышей грибами проходит очень тяжело, и легких случаев не бывает.
Ранее в Николаеве семья из пяти человек отравилась грибами.