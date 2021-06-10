В селе Прогрессовка Березанской территориальной общины Николаевского района Николаевской области оравились грибами дети в возрасте 9 и 7 лет.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Их госпитализации в состоянии средней тяжести в Николаевскую областную больницу.

Дети сообщили, что грибы сами собрали.

Спасатели напоминают, что до 14-16 лет грибы противопоказаны вообще, поскольку система пищеварения ребенка «перестраивается» только после 18 лет. Отравление малышей грибами проходит очень тяжело, и легких случаев не бывает.

Ранее в Николаеве семья из пяти человек отравилась грибами.