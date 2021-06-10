Пророссийские боевики в Луганской области обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ. Наемники открыли огонь по аппарату наблюдателей 7 июня в оккупированном населенном пункте Обозное.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

— Прокремлевские наемники открыли огонь из стрелкового оружия по БПЛА СММ малого радиуса действия, в результате чего миссия была вынуждена приземлить его, — рассказали в штабе.

Оккупанты также продолжают глушить беспилотники ОБСЕ с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Случаи препятствования работе БПЛА были зафиксированы 5 и 6 июня вблизи населенного пункта Степановка.

— Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что российско-оккупационные войска и дальше демонстрируют нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности, — отметили в командовании ООС.

За прошедшие сутки, 9 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.