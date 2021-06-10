На юге Кореи в городе Кванджу на автобус, который притормоз у остановки, обрушилось пятиэтажное здание, в результате чего погибло 9 человек.

Об этом передает Associated Press.

Бетон из обрушившегося здания в городе с полуторамиллионым населением упал на автобус с 17 людьми, который остановился на соседней улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спасли из автобуса восемь человек, которые были серьезно ранены, прежде чем обнаружить в салоне девять трупов. Офицер пожарной охраны Ким Сок Сон сказал на брифинге по телевидению с места происшествия, что все рабочие со строительной площадки были эвакуированы до ее обрушения.

Представители пожарной службы заявили, что сотрудники службы экстренной помощи все еще ищут людей, которые могли оказаться в ловушке под обломками. Причина обвала неизвестна.

Местные СМИ показали, как обломки падают на автобус и покрывают улицу огромным облаком пыли. На видео после обрушения были показаны десятки спасателей, вооруженных носилками и ломами, которые ищут выживших, в то время как экскаваторы взламывали огромную гору из раскрошенного бетона и изогнутых стальных балок, высыпавшихся на автостраду.

Напомним, в столице Египта рухнул многоэтажный дом, спасатели работают, чтобы достать из-под завалов людей и передать их в скорую помощь.