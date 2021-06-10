Руководитель отдела по гуманитарным вопросам ООН Марк Лоукок заявил, что на севере Эфиопии, в регионе Тыграй, начался голод.

Об этом сообщает BBC.

— Сейчас там голод. Идет к тому, что будет гораздо хуже, — сказал чиновник.

Согласно данным ООН, 350 тыс. человек в Эфиопии проживают в условиях «серьезного кризиса» в пораженном войной регионе страны Тыграй, а также соседних регионах Амхара и Афар.

Отмечается, что продовольственная ситуация в регионе достигла уровня «катастрофы», что означает распространение голода и смертей, которые поражают группы людей и распространяются на больших территориях.

Ранее в Эфиопии не менее 15 человек погибли в штате Оромия в результате нападения сепаратистов из так называемой «Армии освобождения Оромо».