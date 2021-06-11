В 2019 году в Польше на священника напал мужчина, называвший его «вором» и «педофилом». Священник, увидев, что имеет дело с выпившим мужчиной, попытался уйти, однако тот преследовал его весь путь, пока не прибыла полиция.

Об происшествии пишет Gazeta Wyborcza.

Задержанный оказался полностью пьян: норма алкоголя в крови была превышена в три раза. После того, как он протрезвел, его допросили. Он утверждал, что понятия не имел, что напал на кого-то, не говоря уже о священнике.

Священнослужитель не хотел, чтобы нападавший был привлечен к ответственности, однако прокуратура выдвинула обвинения. Мужчину обвинили в том, что он публично, используя слова, которые обычно считаются оскорбительными, необоснованно называл священнослужителя вором и педофилом. Более того, ударил его рукой по лицу, в результате чего потерпевший получил телесное повреждение в виде ранения верхней губы.

Cуд назначил обвиняемому 6 месяцев заключения условно с испытательным сроком в два года. Осужденный также обязан каждые 3 месяца информировать суд о прохождении испытательного срока.

Напомним, в Польше священник использовал средства прихожан для инвестиций в криптовалюту, но потерял все деньги.