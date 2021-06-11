Гражданин Российской Федерации возвращался в родную страну пешком через Харьковскую область, во время досмотра у него нашли чемодан, в котором лежал морской компас весом 2,5 килограмма. Это оборудование обладает свойством использоваться по двойному назначению.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Корабельное снаряжение, переносимое в чемодане, изъяли, открыто уголовное производство по признакам статьи 333 Уголовного кодекса Украины (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Напомним, в Николаевской области контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила нелегальный экспорт товаров двойного назначения через временно оккупированную территорию АР Крым в Россию.