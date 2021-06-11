Акционист из Петербурга Павел Крисевич выстрелил себе в голову в центре Москвы. Это произошло у стен Кремля, на Красной площади.

Видео новой акции Крисевича опубликовал Telegram-канал Readovka. Молодой человек сначала сделал из пистолета два предупредительных выстрела в воздух, а потом себе в голову.

Перед акцией он огласил свой манифест, который заканчивался фразой: «Перед кремлёвским занавесом последует выстрел».

Акциониста повалила и увела полиция. Он не пострадал.

По последним данным, он стрелял в себя охолощённым пистолетом Макарова. Он получил ожог лица. Его доставили в ОВД «Китай-город».

Павел Крисевич известный по перформансом в поддержку политзаключенных, который он устроил 6 ноября 2020 года у здания ФСБ на Лубянке. Тогда его распяли на кресте в образе Иисуса Христа и подожгли, бросая в огонь тома уголовных дел. За эту акцию он получил 15 суток административного ареста, а затем его отчислили из экономического факультета Российского университета дружбы народов.

Ранее российского художника Петра Павленского с подругой задержали в Париже по подозрению в поджоге фасада отделения Банка Франции на площади Бастилии.