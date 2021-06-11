Во Львовской области задержали служителя церкви, который переделал газовые и травматические пистолеты и огнестрел с их дальнейшей реализацией.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Волынской области.

Мужчина анонимно отправлял посылки с готовым товаром через интернет. 47-летний священник уже дважды притягивался к уголовной ответственности за преступления схожего характера.

Нелегальное оружие он хранил в здании церкви.

Проведен ряд обысков, по результатам которых изъято оружие, боеприпасы, документы, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность мужчины к преступной деятельности.

Задержанному сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, Национальная полиция Испании, испанские фискалы и Европол провели совместную спецоперацию в провинциях Аликанте, Барселона и Валенсия, во время которой задержали 7 членов группировки, нелегально продававших российское вооружение, включая танки и взрывчатку.