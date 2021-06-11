Поджигателей игорного заведения в Еланце суд приговорил к 3,5 и 3 годам тюрьмы бывшего кассира этого зала и ее знакомого.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

— В октябре 2019 года, имея умысел поджечь помещение с игровыми автоматами, чтобы они больше не работали и люди не играли в азартные игры, 31-летняя женщина, которая работала кассиром этого игорного заведения, вместе со своим 40-летним знакомым подожгли заведение, — сказано в сообщении.

Отмечается, что осужденные изначально злоумышленники придумали свою версию событий, чтобы отвести от себя подозрения.

— В частности, женщина рассказала правоохранителям, что поджог совершили двое неизвестных мужчин, которые нанесли ей телесные повреждения, посадили в автомобиль и увезли оттуда. Для подтверждения этой версии мужчина нанес ей три удара кулаком в лицо, — говорится в сообщении.

Суд также обязал виновников поджога выплатить 500 тысяч гривен потерпевшей стороне в качестве возмещения убытков.

Напомним, в Николаеве суд продлил подозреваемому в поджоге «Эпицентра» сроки содержания под стражей, а также признал, что он страдает психическим заболеванием.