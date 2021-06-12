Подразделение компании-автопроизводителя Volkswagen AG в США сообщило об утечке данных более 3,3 миллионов нынешних и потенциальных клиентов.

Об этом сообщает Reuters.

Неизвестная сторона получала доступ к информации из баз данных Volkswagen с августа 2019 года по май 2021-го.

Большинство из тех, чьи данные попали в чужие руки, проживают на территории США. Также незащищенными были данные жителей Канады.

Среди информации, доступ к которой получили злоумышленники, были номера водительских прав, даты рождения, номера социального страхования и номера счетов.

Напомним, ранее данные 530 млн пользователей соцсети Facebook были рассекречены путем извлечения данных из платформы через функцию импорта контактов, а не вследствие хакерской атаки.