Боевики на Донбассе 9 раз обстреляли позиции украинских военных 11 июня. В результате обстрела, один военнослужащий получил ранение несовместимое с жизнью.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Водяного и в районе Новгородского, враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра.

«Также, Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник четыре раза открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. В направлении опытно враг осуществлял обстрел из ручных противотанковых гранатометов», — говорится в сообщении.

У населенного пункта Южное боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Старогнатовка враг обстреливал украинских военных из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, оккупанты успели еще раз обстрелять позиции ООС сегодня с утра.

«Вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открыл огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия», — уточнили в Штабе ООС.

Напомним, 10 июня, боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных. В результате один военнослужащий получил пулевое ранение.