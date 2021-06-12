13 человек были ранены после массовой стрельбы в центре Остина, в штате Техас, США, произошедшей в ночь на 12 июня.

По сообщению полиции, подозреваемого в нападении еще ищут, пишет Радио Свобода.

Двое из подозреваемых находятся в критическом состоянии.

Полиция разыскивает одного человека, который открыл огонь около 1:30 по местному времени в районе, где расположены бары и рестораны.

Мотивы нападения пока неизвестны.

Напомним, в 2019 году, в одном из университетов США произошла стрельба, в которой погибли два человека.