13 человек были ранены после массовой стрельбы в центре Остина, в штате Техас, США, произошедшей в ночь на 12 июня.
По сообщению полиции, подозреваемого в нападении еще ищут, пишет Радио Свобода.
Двое из подозреваемых находятся в критическом состоянии.
Полиция разыскивает одного человека, который открыл огонь около 1:30 по местному времени в районе, где расположены бары и рестораны.
Мотивы нападения пока неизвестны.
Напомним, в 2019 году, в одном из университетов США произошла стрельба, в которой погибли два человека.
13 человек были ранены после массовой стрельбы в центре Остина, в штате Техас, США, произошедшей в ночь на 12 июня.
По сообщению полиции, подозреваемого в нападении еще ищут, пишет Радио Свобода.
Двое из подозреваемых находятся в критическом состоянии.
Полиция разыскивает одного человека, который открыл огонь около 1:30 по местному времени в районе, где расположены бары и рестораны.
Мотивы нападения пока неизвестны.
Напомним, в 2019 году, в одном из университетов США произошла стрельба, в которой погибли два человека.