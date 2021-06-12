В субботу, 12 июня, в Одессе произошел мощный взрыв на подстанции. ЧП произошло на улице Артиллерийской.

Об этом сообщает Думская.

Из-за инцидента на многих улицах в центре Одессы отключилось электричество, также у многих абонентов прекратилась подача воды.

Также отключены от электричества линии КП «Одесгорэлектротранс», ж/д вокзала, телерадиоцентра, маслозовода, масложиркомбината, канатного завода, роддома №1, обладминистрации.

Было установлено, что произошло короткое замыкание в трансформаторе, в результате которого загорелась изоляция.

Пожар потушили в 18:30. На месте работали 10 спецмашин и 37 пожарных. В результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, в Одессе ночью воскресенья, 6 июня, произошло возгорание в общежитии университета — одного студента доставили в больницу в состоянии средней тяжести с ожогами дыхательных путей.