В Вознесенске Николаевской области 12 июля во время празднования Дня города произошло ЧП на аттракционе: автоматика дала сбой, начали открываться крепления безопасности, поднялась ограда, о которую начал бить «маятник» с людьми.

Инцидент произошел около 12 часов ночи, пишет Вознесенський Вісник.

Пострадали несколько человек, одного мужчину забрала «скорая», еще несколько с легкими телесными дождались приезда правоохранителей.

— После поломки оборудования оператор исчез в неизвестном направлении, а жители самостоятельно начали освобождать тех, кто находился в креслах аттракциона. В панике еще один человек, чтобы остановить двигатели, разбил окно кабины кассира, из-за чего получил травму руки. Его также госпитализировали, — пишет СМИ

На место происшествия приехали представители администрации города и полиция с целью выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее депутаты горсовета возмутились, почему детский городок «Сказка», на который Николаев тратит ежегодно по 5 миллионов, отдали предпринимателю для занятия бизнесом всего за 51 тысячу гривен в месяц.

Как сообщалось, 1 марта Николаевский городской совет объявил победителя конкурса на отбор субъектов хозяйствования для осуществления предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка». Им стал Александр Скрыпин (ФОП «Скрыпин А. А.»).