За прошедшие сутки, 12 июня, на Донбассе зафиксировано 9 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Потерь среди ВСУ нет.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, боевики трижды открывали огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Авдеевки оккупанты обстреливали украинские позиции из подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Пески велся огонь из крупнокалиберных пулеметов. У Луганского противник осуществлял обстрел позиций подразделений ОС из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Причепиловки враг открывал огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с Новотошковским оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Ордан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА был подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на 7:00 утра, 13 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 10 июня, боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных. В результате один военнослужащий получил пулевое ранение.