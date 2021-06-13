В субботу,12 июня, в Николаевской области на водных объектах Первомайщины погибли два человека.
Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
В 15:40 полицейские сообщили спасателям, что в Южном Буге в 20 метрах от берега обнаружено тело женщины. Инцидент произошел в пределах Синюхинобродской территориальной общины.
Также в пруду у села Семеновка Благодатненской территориальной общины обнаружено тело мужчины.
Обстоятельства смерти погибших устанавливает полиция.
Ранее в реке Ингул на Николаевщине обнаружили тело мужчины.
В субботу,12 июня, в Николаевской области на водных объектах Первомайщины погибли два человека.
Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
В 15:40 полицейские сообщили спасателям, что в Южном Буге в 20 метрах от берега обнаружено тело женщины. Инцидент произошел в пределах Синюхинобродской территориальной общины.
Также в пруду у села Семеновка Благодатненской территориальной общины обнаружено тело мужчины.
Обстоятельства смерти погибших устанавливает полиция.
Ранее в реке Ингул на Николаевщине обнаружили тело мужчины.