В субботу,12 июня, в Николаевской области на водных объектах Первомайщины погибли два человека.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 15:40 полицейские сообщили спасателям, что в Южном Буге в 20 метрах от берега обнаружено тело женщины. Инцидент произошел в пределах Синюхинобродской территориальной общины.

Также в пруду у села Семеновка Благодатненской территориальной общины обнаружено тело мужчины.

Обстоятельства смерти погибших устанавливает полиция.

Ранее в реке Ингул на Николаевщине обнаружили тело мужчины.