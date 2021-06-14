Пограничники не пропустили в Украину в субботу, 12 июня, российскую актрису озвучивания и дубляжа, которая направлялась из Молдовы в Одессу.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Так, во время мер контроля в пункте пропуска Паланка-Маяки-Удобное, на украинско-молдавской границе, пограничники выяснили, что 59-летняя россиянка незаконно посещала оккупированный РФ Крым. Она рассказала правоохранителям, что направляется в Одессу для выступления в театре.

— Поскольку на полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда, во въезде на территорию Украины ей отказали, — говорится в сообщении.

Имя женщины не называют, однако указывают, что она является известной в России актрисой озвучивания и дубляжа, а также певицей. Пограничники на три года запретили ей въезд в Украину.

Ранее пограничники в Николаеве не пустили россиян из-за незаконного посещения Крыма.