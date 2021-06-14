В Николаеве утро понедельника, 14 июня, началось с проливного дождя, из-за этого подтопленными оказались несколько улиц.

Об этом передают НикВести.

Горожане публикуют видео в паблике «ДТП и дороги Николаева и области».

На одном видео показана улица Троицкая в Ингульском районе.

Также затопило проезжую часть на Второй Набережной.

В городе затруднено движение автомобилей.

В понедельник, 14 июня, дожди и грозы заполонят Украину. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают переменную облачность. Днем в Украине будут умеренные кратковременные дожди, а местами — с грозами. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. На юге — шквалы до 24 м/с. Днем в Украине обещают в пределах 17-22 градусов тепла.

Ранее в Николаеве на пересечении улиц Георгия Гонгадзе и Мореходной упало дерево.