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В Николаеве утро понедельника, 14 июня, началось с проливного дождя, из-за этого подтопленными оказались несколько улиц.
Об этом передают НикВести.
Горожане публикуют видео в паблике «ДТП и дороги Николаева и области».
На одном видео показана улица Троицкая в Ингульском районе.
Также затопило проезжую часть на Второй Набережной.
В городе затруднено движение автомобилей.
В понедельник, 14 июня, дожди и грозы заполонят Украину. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Синоптики обещают переменную облачность. Днем в Украине будут умеренные кратковременные дожди, а местами — с грозами. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. На юге — шквалы до 24 м/с. Днем в Украине обещают в пределах 17-22 градусов тепла.
Ранее в Николаеве на пересечении улиц Георгия Гонгадзе и Мореходной упало дерево.
В Николаеве утро понедельника, 14 июня, началось с проливного дождя, из-за этого подтопленными оказались несколько улиц.
Об этом передают НикВести.
Горожане публикуют видео в паблике «ДТП и дороги Николаева и области».
На одном видео показана улица Троицкая в Ингульском районе.
Также затопило проезжую часть на Второй Набережной.
В городе затруднено движение автомобилей.
В понедельник, 14 июня, дожди и грозы заполонят Украину. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Синоптики обещают переменную облачность. Днем в Украине будут умеренные кратковременные дожди, а местами — с грозами. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. На юге — шквалы до 24 м/с. Днем в Украине обещают в пределах 17-22 градусов тепла.
Ранее в Николаеве на пересечении улиц Георгия Гонгадзе и Мореходной упало дерево.