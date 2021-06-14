13 июня в 9:31 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре автомобиля Daewoo Nexia, припаркованного на улице Троицкая в Николаеве. По словам владельца — транспортное средство загорелся во время движения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области

По вызову выехали два отделения 4 государственной пожарно-спасательной части. В 09:40 горение на площади 5 кв. м было ликвидировано с помощью подачи пены средней кратности. Пострадавших и травмированных нет.

Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.

Всего от ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 8 человек. Дополнительно на месте работали сотрудники полиции.

Напомним, в апреле в Николаеве загорелся автомобиль. Его владелец оказался пьян и не получал водительское удостоверение.