На центральном пляже Запорожья произошел несчастный случай. Там утонул юноша 2006 года рождения.

Об этом сообщает местное издание 061.ua.

Он утонул примерно в 15:30, когда нырял с причала, сообщила изданию пресс-служба ГУНП в Запорожской области.

Тело парня вытащили на берег местные жители. Приехавшие медики констатировали смерть подростка.

Отметим, в Украине с начала года утонули более 270 человек.

Ранее в реке Ингул на Николаевщине обнаружили тело мужчины.