На центральном пляже Запорожья произошел несчастный случай. Там утонул юноша 2006 года рождения.
Об этом сообщает местное издание 061.ua.
Он утонул примерно в 15:30, когда нырял с причала, сообщила изданию пресс-служба ГУНП в Запорожской области.
Тело парня вытащили на берег местные жители. Приехавшие медики констатировали смерть подростка.
Отметим, в Украине с начала года утонули более 270 человек.
Ранее в реке Ингул на Николаевщине обнаружили тело мужчины.
На центральном пляже Запорожья произошел несчастный случай. Там утонул юноша 2006 года рождения.
Об этом сообщает местное издание 061.ua.
Он утонул примерно в 15:30, когда нырял с причала, сообщила изданию пресс-служба ГУНП в Запорожской области.
Тело парня вытащили на берег местные жители. Приехавшие медики констатировали смерть подростка.
Отметим, в Украине с начала года утонули более 270 человек.
Ранее в реке Ингул на Николаевщине обнаружили тело мужчины.