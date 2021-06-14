Сотрудники Государственного бюро расследований выясняют обстоятельства происшествия со стрельбой с участием полицейского.

Инцидент произошел в субботу, 12 июня на Херсонщине на перекрестке автодорог Одесса - Мелитополь и Чаплинка - Новая Каховка, пишет Укринформ.

— Мы не комментируем эту ситуацию, на место происшествия выезжали сотрудники ГБР из Мелитополя, они и занимаются этим делом, — заявила изданию начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Херсонской области Татьяна Скуба.

Ранее в местном издании Мост появилась информация о том, что 12 июня около 11 часов вблизи села Цукуры Каховского района один из автомобилей не предоставил преимущество в движении другому транспортному средству. Водитель авто создал аварийную ситуацию и пытался скрыться.

— Нарушителя догнал чудом не пострадавший водитель, но вместо извинений по нему открыли огонь из травматического оружия. Одного мужчину ранили в ногу, а второго в живот. Оба пострадавших участники АТО, полицейский тоже, — сообщает издание.

В соцсетях говорится, что в транспортном средстве находилось трое детей, которые были очень испуганы и находятся в шоковом состоянии.

Раненых мужчин прооперировали в больнице.

По информации издания Мост, стрелком является старший инспектор по особым поручениям УОАЗОР ГУНП в Днепропетровской области Павел Заяц.

Ранее в Николаеве пьяный мужчина ходил и повреждал автомобили. Его доставили в участок для административного протокола, где он оказывал сопротивление правоохранителям, за что его и задержали.