В столице по улице Архитектора Вербицкого упала крыша балкона в многоэтажке, на котором хозяин выгрузил почти тонну земли для выращивания ягод.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

К балкону квартиры на шестом этаже девятиэтажки была закреплена подвесная оградка на тросах, на которой ростили клубнику. Самодельная конструкция не выдержала тонны почвы и рухнула.

Никто из жителей не пострадал, однако полуразрушенную крышу демонтировали и почистили при помощи пожарного оборудования.

Ранее сообщалось, что с четвертого этажа жилого дома №107/2 по улице 3-й Слободской отвалился и рухнул вниз балкон.