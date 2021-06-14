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В столице по улице Архитектора Вербицкого упала крыша балкона в многоэтажке, на котором хозяин выгрузил почти тонну земли для выращивания ягод.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
К балкону квартиры на шестом этаже девятиэтажки была закреплена подвесная оградка на тросах, на которой ростили клубнику. Самодельная конструкция не выдержала тонны почвы и рухнула.
Никто из жителей не пострадал, однако полуразрушенную крышу демонтировали и почистили при помощи пожарного оборудования.
Ранее сообщалось, что с четвертого этажа жилого дома №107/2 по улице 3-й Слободской отвалился и рухнул вниз балкон.
В столице по улице Архитектора Вербицкого упала крыша балкона в многоэтажке, на котором хозяин выгрузил почти тонну земли для выращивания ягод.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
К балкону квартиры на шестом этаже девятиэтажки была закреплена подвесная оградка на тросах, на которой ростили клубнику. Самодельная конструкция не выдержала тонны почвы и рухнула.
Никто из жителей не пострадал, однако полуразрушенную крышу демонтировали и почистили при помощи пожарного оборудования.
Ранее сообщалось, что с четвертого этажа жилого дома №107/2 по улице 3-й Слободской отвалился и рухнул вниз балкон.