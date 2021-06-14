В Николаеве днем 14 июня продолжилась непогода в виде проливного дождя, из-за этого подтопленными оказались несколько улиц, в том числе и в центре города.
Об этом передают НикВести.
Машины останавливаются прямо на проспекте Центральном.
Горожане публикуют видео в паблике «ДТП и дороги Николаева и области».
На улицу Соборную ливнем намыло много мусора, в том числе и остатки дороги, крошку асфальта.
«Поплыл» проспект Героев Украины.
Потоп и в других частях города. Например, на Херсонском шоссе.
Напомним, в Николаеве утро понедельника, 14 июня, началось с проливного дождя, из-за этого подтопленными оказались несколько улиц.
В Николаеве днем 14 июня продолжилась непогода в виде проливного дождя, из-за этого подтопленными оказались несколько улиц, в том числе и в центре города.
Об этом передают НикВести.
Машины останавливаются прямо на проспекте Центральном.
Горожане публикуют видео в паблике «ДТП и дороги Николаева и области».
На улицу Соборную ливнем намыло много мусора, в том числе и остатки дороги, крошку асфальта.
«Поплыл» проспект Героев Украины.
Потоп и в других частях города. Например, на Херсонском шоссе.
Напомним, в Николаеве утро понедельника, 14 июня, началось с проливного дождя, из-за этого подтопленными оказались несколько улиц.