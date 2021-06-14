Сегодня днем, 14 июня, в российском городе Новосибирск произошел взрыв на АЗС.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на очевидцев, прогремело четыре сильных взрыва, после чего начался пожар. Поднялся огромный столб огня.

Сейчас на место происшествия уже выехали пожарные, на месте работают спецслужбы. По оперативной информации, в результате произошедшего пострадали два человека, они госпитализированы.

Telegram-канал «Осторожно новости» пишет, что на горящей заправке продолжают взрываться баллоны с топливом.

Напомним, в 2015 году на нефтебазе под Киевом произошел взрыв. Тогда погибли двое спасателей.