В понедельник, 14 июня, в зоне операции Объединенных сил в результате взрыва неизвестного взрывного устройства двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка «Восток».

— 14 июня, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «'Восток» в результате взрыва неизвестного взрывного устройства двое военнослужащих получили осколочные ранения, — говорится в сообщении.

Воины доставлены в лечебное учреждение, где им предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Один военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого — средней тяжести.

Обстоятельства выясняются, на месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

Напомним, 13 июня, в районе ООС не были зафиксированы нарушения режима прекращения огня.