В акватории Черного моря возле курортного поселка Лебедевка (Одесская область) продолжаются работы по изъятию взрывоопасных предметов. их нашли на затонувшем морском судне времен Второй мировой войны.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
За период с 7 июня водолазы-саперы ГСЧС обследовали 18 тысяч квадратных метров дна и изъяли:
Специальные работы продолжаются ежедневно с применением плавсредства, водолазного снаряжения и специальных технических приборов. Спасатели пытаются гарантировать безопасность граждан в местах курортного отдыха.
Ранее в Соляных полицейские нашли противотанковый гранатомет, после чего совместно с пиротехниками на военном полигоне уничтожили опасную находку.
В акватории Черного моря возле курортного поселка Лебедевка (Одесская область) продолжаются работы по изъятию взрывоопасных предметов. их нашли на затонувшем морском судне времен Второй мировой войны.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
За период с 7 июня водолазы-саперы ГСЧС обследовали 18 тысяч квадратных метров дна и изъяли:
Специальные работы продолжаются ежедневно с применением плавсредства, водолазного снаряжения и специальных технических приборов. Спасатели пытаются гарантировать безопасность граждан в местах курортного отдыха.
Ранее в Соляных полицейские нашли противотанковый гранатомет, после чего совместно с пиротехниками на военном полигоне уничтожили опасную находку.