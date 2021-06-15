В акватории Черного моря возле курортного поселка Лебедевка (Одесская область) продолжаются работы по изъятию взрывоопасных предметов. их нашли на затонувшем морском судне времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

За период с 7 июня водолазы-саперы ГСЧС обследовали 18 тысяч квадратных метров дна и изъяли:

49 артснарядов калибра 75 мм;

5700 единиц взрывателей;

12350 единиц других взрывоопасных предметов.

Специальные работы продолжаются ежедневно с применением плавсредства, водолазного снаряжения и специальных технических приборов. Спасатели пытаются гарантировать безопасность граждан в местах курортного отдыха.

Ранее в Соляных полицейские нашли противотанковый гранатомет, после чего совместно с пиротехниками на военном полигоне уничтожили опасную находку.