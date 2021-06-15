В Киеве планировали убить сербского предпринимателя: целью злоумышленников были 6 миллионов евро.

Об этом информирует Офис генпрокурора Украины

Преступление было задумано родственниками бизнесмена с корыстными мотивами.

— По данным следствия, в конце 2020 года жена потерпевшего и его брат с привлечением гражданина Украины, с целью завладения имуществом на общую сумму более €6 млн, решили устроить похищение и последующее убийство гражданина Республики Сербия на территории Украины, где он занимался бизнесом, — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора рассказали, что, по данным следствия, жертва готовилась к разводу с женой.

— Бизнесмен намеревался расстаться с женой и лишить ее финансов, поэтому она вместе с братом запланировала избавиться от него – похитить его, заставить подписать необходимые документы и убить, — сообщает правоохранительное ведомство.

За ликвидацию цели киллеру пообещали квартиру в столице РФ за 2 миллиона долларов.

— Женщина передала организатору – временно проживающему за границей украинцу – информацию о своем муже. Она отметила, что бизнесмен несколько раз в год приезжает в Украину для контроля деятельности подчиненных ему предприятий. За ликвидацию мужчины обещала квартиру в Москве стоимостью $2 млн, — идет речь в сообщении.

С целью предотвращения убийства украинские правоохранители в июне 2021 года провели спецоперацию — сымитировали похищение потерпевшего на территории Киева с целью проверки дальнейших преступных намерений организаторов, которые в то время находились на территории Республики Сербия.

— После приезда одного из организаторов в Украину и оплаты $10 тысяч за выполнение первой части разработанного плана его задержали. [...] Ему сообщили о подозрении по фактам законченного покушения на незаконное лишение свободы и похищение человека и законченного покушения на умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений, по заказу в составе организованной группы (часть 2 статья 15, часть 2 статьи 146 и часть 2 статьи 15, часть 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины). Организатору избрана мера пресечения — содержание под стражей без права внесения залога, — подчеркнули правоохранители.

Полиция уже работает над запросом о международной правовой помощи по привлечению к уголовной ответственности других заказчиков покушения.



Напомним, подозреваемый в убийстве 40-летнего уроженца другого государства утверждает, что ошибся объектом преступления и застрелил не того человека, которого ему «заказали».