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Оккупационная власть в отдельных районах Донбасса закрывает школы и профтехучилища, техникумы и вузы.
Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
На этот год запланировано существенное сокращение числа учебных заведений.
По ее словам, в 2021 году на оккупированном Донбассе будут закрыты и оптимизированы Свердловский профессиональный строительный лицей, Свердловский колледж кулинарного мастерства, Стахановский педагогический колледж, Луганский профессионально-технический колледж, Колледж технологий и дизайна Луганского государственного педагогического университета, Ясиноватский колледж Донецкой академии управления.
Также в городах Луганск, Антрацит, Славяносербск, Красный Луч и Свердловск будут закрыты 5 школ, еще 3 - реорганизованы.
— Это приведет к нарушению права на образование детей, которые проживают на временно оккупированных территориях и не имеют возможности выехать на подконтрольную правительству Украины территорию, — отметила Людмила Денисова.
Она также призвала миссии ООН и ОБСЕ отреагировать на эти факты.
Напомним, в понедельник, 14 июня, в зоне операции Объединенных сил в результате взрыва неизвестного взрывного устройства двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения.
Оккупационная власть в отдельных районах Донбасса закрывает школы и профтехучилища, техникумы и вузы.
Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
На этот год запланировано существенное сокращение числа учебных заведений.
По ее словам, в 2021 году на оккупированном Донбассе будут закрыты и оптимизированы Свердловский профессиональный строительный лицей, Свердловский колледж кулинарного мастерства, Стахановский педагогический колледж, Луганский профессионально-технический колледж, Колледж технологий и дизайна Луганского государственного педагогического университета, Ясиноватский колледж Донецкой академии управления.
Также в городах Луганск, Антрацит, Славяносербск, Красный Луч и Свердловск будут закрыты 5 школ, еще 3 - реорганизованы.
— Это приведет к нарушению права на образование детей, которые проживают на временно оккупированных территориях и не имеют возможности выехать на подконтрольную правительству Украины территорию, — отметила Людмила Денисова.
Она также призвала миссии ООН и ОБСЕ отреагировать на эти факты.
Напомним, в понедельник, 14 июня, в зоне операции Объединенных сил в результате взрыва неизвестного взрывного устройства двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения.