За прошедшие сутки, 15 июня, на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Потерь среди ВСУ нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Возле Новгородского наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Южного враг применял противотанковый ракетный комплекс. Вблизи Невельского наемники осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новотошковского противник обстреливал украинских военных из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. У Песков враг вел обстрелы из стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-3М» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавили средствами РЭБ.

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

Вблизи Авдеевки наемники обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов. Неподалеку поселка Зайцево враг вел огонь из минометов 82-го калибра.

Ранее стало известно, что оккупационная власть в отдельных районах Донбасса закрывает школы и профтехучилища, техникумы и вузы.