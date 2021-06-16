Сегодня утром, 16 июня, в Центральном районе города рухнули сразу два дерева.

Об этом написал Виталий Бухан в группе Contact Center при Николаевском городском совете.

Авария произошла около 8:00 в одном из дворов по адресу проспект Центральный, 5.

Напомним, вчера вечером, 15 июня, в центре Николаева на две припаркованных рядом машины рухнуло дерево.