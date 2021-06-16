Вчера вечером, 15 июня, в центре Николаева на две припаркованных рядом машины рухнуло дерево.

Об этом сообщил Игорь Блошко на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в 22:40 на улице Террасной в микрорайоне Сухой Фонтан. Дерево повредило автомобили Skoda Fabia и Ford. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС спилили часть дерева, чтобы Ford выехал. Владелец второго пострадавшего авто на момент написания поста не появился.

Напомним, дерево также падало утром, 1 июня, на пересечении улиц Георгия Гонгадзе и Мореходной.

Кроме того, в апреле дерево обрушилось на детскую площадку возле дома № 54 по проспекту Мира. Жильцы соседних домов неоднократно обращались в Департамент ЖКХ с просьбой обрезать деревья возле площадки.