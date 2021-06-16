Правоохранители задержали в Одессе 31-летнего местного жителя, который напал на прохожего и нанес ему семь ножевых ранений.

Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.

Причиной агрессии одессита, который находился в состоянии алкогольного опьянения, стал внешний вид мужчины.

— Правонарушитель придрался к неопрятному внешнему виду прохожего, достал нож и начал бить им незнакомца. Получив семь ранений, пострадавший сумел убежать от нападавшего на соседнюю улицу и попросить помощи у прохожих. Люди вызвали скорую, а врачи, госпитализировав раненого горожанина, сообщили о происшествии в полицию, — рассказала следователь райуправления № 1 Алина Михова.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Ранее в Николаеве возле остановки общественного транспорта по проспекту Богоявленскому прохожие обнаружили тело мужчины с внешними признаками насильственной смерти.