На Донбассе погиб военнослужащий Роман Галух. Он был родом из города Рава-Русская Львовской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Рава-Русской городской территориальной общины.
Обстоятельства гибели военного не уточняются.
— Сегодня, в зоне проведения боевых действий (ООС), погиб равчанин Галуха Роман Андреевич, 1997 года рождения. Выражаем искренние соболезнования матери, сестрам и близким в связи с трагедией, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 15 июня, на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Потерь среди ВСУ нет.
На Донбассе погиб военнослужащий Роман Галух. Он был родом из города Рава-Русская Львовской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Рава-Русской городской территориальной общины.
Обстоятельства гибели военного не уточняются.
— Сегодня, в зоне проведения боевых действий (ООС), погиб равчанин Галуха Роман Андреевич, 1997 года рождения. Выражаем искренние соболезнования матери, сестрам и близким в связи с трагедией, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 15 июня, на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Потерь среди ВСУ нет.