Обстоятельства гибели военного не уточняются.

— Сегодня, в зоне проведения боевых действий (ООС), погиб равчанин Галуха Роман Андреевич, 1997 года рождения. Выражаем искренние соболезнования матери, сестрам и близким в связи с трагедией, — говорится в сообщении.