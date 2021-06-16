В Одессе возле здания горсовета на Думской площади мужчина устроил стрельбу из пистолета.

Об этом сообщает Думская в среду, 16 июня.

— Инцидент произошел 15 июня в 19:33. Выяснилось, что мужчина использовал пистолет как аргумент во время ссоры с женой, – говорится в сообщении.

В результате стрельбы никто не пострадал. Дебошира задержали сотрудники муниципальной стражи. У него изъяли пистолет и вызвали наряд полиции.

Выяснилось, что мужчина находится в нетрезвом состоянии. Также вскоре стало известно, что он ранее был судим за грабеж и вымогательство.

Напомним, в одном из сел Доманевского района Николаевской области мужчина накинулся на одного из правоохранителей, которые приехали на вызов, и украл из служебной машины полиции видеорегистратор.