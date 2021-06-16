Под Николаевом 63-летнего жителя села Шевченково ударила ножом жена в ходе семейной ссоры после распития алкоголя.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
«Скорую» пострадавшему вызвали родственники. Сейчас мужчина находится в больнице, его состояние оценивается, как тяжелое.
Сотрудники следственно-оперативной группы изъяли с места преступления нож.
— Следователи по согласованию с прокуратурой сообщили женщине о подозрении в совершении покушения на убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время суд выберет злоумышленнице меру пресечения, — сказано в сообщении.
Продолжается досудебное расследование.
Ранее в Ингульском районе Николаева двое злоумышленников избили и ограбили мужчину.
Под Николаевом 63-летнего жителя села Шевченково ударила ножом жена в ходе семейной ссоры после распития алкоголя.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
«Скорую» пострадавшему вызвали родственники. Сейчас мужчина находится в больнице, его состояние оценивается, как тяжелое.
Сотрудники следственно-оперативной группы изъяли с места преступления нож.
— Следователи по согласованию с прокуратурой сообщили женщине о подозрении в совершении покушения на убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время суд выберет злоумышленнице меру пресечения, — сказано в сообщении.
Продолжается досудебное расследование.
Ранее в Ингульском районе Николаева двое злоумышленников избили и ограбили мужчину.