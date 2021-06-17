В районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрела боевиков украинский военный получил осколочное ранение.

Об этом сообщает в Facebook ОТУ «Север».

— Сегодня, 16 июня, в районе проведения операции Объединенных сил в полосе ответственности ОТУ «Север» около 19.30 в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Луганское военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение, — говорится в сообщении.

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего — удовлетворительное.

На обстрел противника военные открыли огонь.

Как сообщалось, 16 июня, на Донбассе погиб военнослужащий Роман Галух. Он был родом из города Рава-Русская Львовской области.