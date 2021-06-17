Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала на Донбассе 194 нарушения режима прекращения огня за сутки 15 июня.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в среду, 16 июня.

Согласно документу, все нарушения, в том числе 32 взрыва (два - от исходящего огня и 30 взрывов неопределенного происхождения), зафиксированы в Донецкой области. При этом за предыдущий отчетный период в регионе зафиксировано 33 нарушения.

Наиболее напряженной была ситуация в районе участка разведения в Петровском и возле Майорска. Наблюдатели слышали многочисленные взрывы неопределенного происхождения, а также выстрелы из стрелкового оружия.

— В Луганской области СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня, — указано в докладе, тогда как за предыдущий отчетный период нарушений было 11.

Кроме того, как сообщается, сепаратисты обстреляли беспилотник ОБСЕ и мешали передвижению наблюдателей через блокпосты.

Как сообщалось, в районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрела боевиков украинский военный получил осколочное ранение.

До этого, на Донбассе погиб военнослужащий Роман Галух. Он был родом из города Рава-Русская Львовской области.